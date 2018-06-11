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06. 11. 2018

В Ивано-Франковске на улицах ловят призывников

В Ивано-Франковске работники Муниципальной охраны, Нацполиции и военного комиссариата ищут призывников по улицам города и доставляют их в военкомат.

Об этом сообщает местное издание Курс во вторник, 6 ноября.

Отмечается, что о работе с призывниками на оперативном совещании доложил начальник Муниципальной охраны Андрей Прусак.

"Ищем вечером, на лавочках, общаемся и таким образом доставляем в военкомат. Там им вручают повестки. После вручения повестки наступает уголовная ответственность, и уже труднее просто не прибыть в военкомат", – отметил Прусак.

Он добавил, что в минувшую пятницу силовики проехали все основные заведения города. В военкомат доставили 17 человек и вручили четыре повестки.

"Так что, призывники, вечером дома надо сидеть", – прокомментировал городской голова Руслан Марцинкив.

В этот осенний призыв Ивано-Франковская область направит в ВСУ 520 человек.

Накануне стало известно, что призывная кампания в Киеве находится на грани срыва: по состоянию на начало ноября призвано менее 40%. А на призывные участки прибыло около 8% призывников.

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Источник: korrespondent.net

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