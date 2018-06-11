Хищения в Ощадбанке: дочь нардепа покинула Украину - СМИ

Дочь народного депутат Станислава Березкина Виктория, которую подозревают в хищении 20 млн долларов кредита Ощадбанка, уехала из Украины в Монако. Об этом пишут Украинские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Мы установили, что она вылетела в Монако", - сказал источник.

По его словам, Березкина сбежала в тот же день, когда состоялись задержания шести подозреваемых по делу, в том числе и сына депутата.

В связи с побегом правоохранительные органы намерены объявить дочь Березкина в розыск.

Кроме того, собеседник сообщил, что вероятно сегодня генпрокурор Юрий Луценко внесет в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с депутата Березкина.

Напомним, всего по этому делу были арестованы 10 человек, в том числе сын нардепа Березкина. Им были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Шесть арестованных были освобождены после внесения залога.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net