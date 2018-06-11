Лента RSS
Подписаться на ленту
06 ноября 2018, вторник, 18:16
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
06. 11. 2018

Возле складов с топливом для десантников заметили беспилотник

Военные обнаружили использование беспилотного летательного аппарата у одной из частей десантно-штурмовых войск ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны во вторник, 6 ноября.

Инцидент произошел накануне вечером. Приближение БПЛА заметили патрульные, охранявшие склады горюче-смазочных материалов. Беспилотник зафиксировали на высоте 300 метров от запретной зоны.

Отмечается, что после этого военные решили усилить охрану части, а территорию складов проверили на наличие посторонних предметов.

"О факте применения БПЛА вблизи военной части сообщено подразделения СБУ и Нацполиции", – говорится в сообщении.

В Минобороны утверждают, что в случае нарушения границ запретной зоны, наряд по охране складов был готов уничтожить БПЛА и задержать лиц, которые им руководили.

Напомним, 5 ноября военные обезвредили беспилотный летательный аппарат в запрещенной зоне вблизи одного из арсеналов. Было задействовано подразделение радиоэлектронной борьбы, которое подавлено радиоканалы управления дроном.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.