Возле складов с топливом для десантников заметили беспилотник

Военные обнаружили использование беспилотного летательного аппарата у одной из частей десантно-штурмовых войск ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны во вторник, 6 ноября.

Инцидент произошел накануне вечером. Приближение БПЛА заметили патрульные, охранявшие склады горюче-смазочных материалов. Беспилотник зафиксировали на высоте 300 метров от запретной зоны.

Отмечается, что после этого военные решили усилить охрану части, а территорию складов проверили на наличие посторонних предметов.

"О факте применения БПЛА вблизи военной части сообщено подразделения СБУ и Нацполиции", – говорится в сообщении.

В Минобороны утверждают, что в случае нарушения границ запретной зоны, наряд по охране складов был готов уничтожить БПЛА и задержать лиц, которые им руководили.

Напомним, 5 ноября военные обезвредили беспилотный летательный аппарат в запрещенной зоне вблизи одного из арсеналов. Было задействовано подразделение радиоэлектронной борьбы, которое подавлено радиоканалы управления дроном.

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Источник: korrespondent.net