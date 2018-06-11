Нардеп Паламарчук уволил помощника, который фигурирует по делу Гандзюк

Народный депутат Николай Паламарчук (фракция БПП) уволил своего помощника Игоря Павловского, который, по информации журналистов, является посредником в деле об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает Новое время.

Паламарчук в комментарии изданию пояснил, что уволил Павловского, чтобы тот имел возможность доказать следствию свою позицию.

"Вместе с тем это не означает, что я разделяю обвинения СМИ в его адрес", - сказал депутат.

Кроме того, по мнению Паламарчука, увольнение его помощника позволит избежать давления на следствие.

Ранее в сообществе Кто заказал Катю Гандзюк? заявляли, что Игорь Павловский возможно является посредником в убийстве херсонской активистки. По неподтвержденным данным, он передал деньги исполнителям преступления от заказчика.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти активистки Катерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой. 6 ноября, выступая в Верховной Раде с докладом по ходу расследования о нападении на Гандзюк, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку.

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Источник: korrespondent.net