В посольстве Ватикана нашли новые кости

Полиция Италии после повторного осмотра в здании посольства Ватикана в Риме и обнаружила новые элементы человеческих останков. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в полиции.
Информатор сообщил, что речь идет о человеческих костях.
"Эти фрагменты могут быть полезны для идентификации ранее обнаруженных там останков", - отметил собеседник.
Напомним, на прошлой неделе во время проведения ремонта пола в помещении, которое с 1949 года занимает диппредставительство Ватикана, рабочие обнаружили почти целый скелет, а также другие кости. Эксперты пришли к выводу, что они принадлежали женщине.
Местные СМИ связали находку с пропажей двух пятнадцатилетних девочек в Риме в 1983 году. В тот год с разницей чуть больше месяца бесследно исчезли дочь гражданина Ватикана Эмануэла Орланди и дочь владельца одного из столичных баров Мирелла Грегори.
В течение многих лет дело было связано с многочисленными версиями, начиная от попытки убить Папу Иоанна Павла II до финансового скандала банка Ватикана и уголовного преступления в Риме.
Ранее на севере Вьетнама обнаружили останки советского военного летчика.
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Источник: korrespondent.net
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