Опубликовано видео опасного сближения эсминцев США и Китая

В сети появилось видео инцидента в Южно-Китайском море, когда военные корабли ВМС США и Китая едва не столкнулись. Об этом сообщает South China Moring Post.

Как отмечает издание, китайский эскадренный миноносец типа 052C приблизился к американскому эсминцу USS Decatur на расстояние менее 40 метров.

Экипаж китайского судна посчитал курс USS Decatur "опасным" и предупредил американцев о последствиях в случае, если корабль не сменит направление движения. В ответ моряки USS Decatur отправили сообщение о том, что судно находится в водах Южно-Китайского моря в мирных целях.

Представитель Тихоокеанского флота ВМС США Нейт Кристенсен назвал действия китайской стороны "опасными и непрофессиональными".

В Минобороны Китая заявили, что Пекин уважает принципы свободной навигации в Южно-Китайском море, но решительно выступает против попыток других стран угрожать безопасности и суверенитету страны.

Напомним, у Китая и ряда стран региона – Японии, Вьетнама и Филиппин – есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Также здесь регулярно происходят инциденты с американскими кораблями. Пентагон направляет их для патрулирования в акваторию Южно-Китайского моря вблизи спорных островов, которые Китай считает своими.

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Источник: korrespondent.net