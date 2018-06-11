В Солсбери возобновил работу ресторан, закрытый из-за отравления Скрипалей

В британском Солсбери возобновил работу ресторан Zizzi, который был закрыт после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает газета Guardian.

Отмечается, что ресторан закрыли восемь месяцев назад, после того как полиции стало известно, что в нем в день отравления ядом Новичок обедали Скрипали.

После длительного перерыва в Zizzi вернулись чуть более половины из 24 сотрудников, работавших там до инцидента со Скрипалями. Пока ресторан был закрыт, администрация сохраняла полную оплату своим сотрудникам, часть из них перевели на работу в другие рестораны сети.

На открытии ресторана было много людей. Посетителям предложили заплатить за обед столько, сколько они посчитают нужным, а средства пообещали направить в благотворительные фонды, поддерживающие местную молодежь.

#ZizziLovesSalisbury pic.twitter.com/wUWeMse1kd — The Academy (@TheAcademy_PR) 5 ноября 2018 г.

Zizzi стал не единственным местом в городе, закрытым после того, как его в день отравления посетили Скрипали. В конце мая был открыт для посетителей торговый центр Maltings, возле которого обнаружили Скрипалей. Летом местные СМИ сообщали, что после работ по обеззараживанию вновь открывается паб Bishops Mill, который также 4 марта посещали Юлия и Сергей.

Ранее власти Солсбери заявили о необходимости ребрендинга. Сообщалось, что город стал всемирно известным, но не по тем причинам, по которым хотелось бы городским властям.

Чтобы поддержать город летом его посещал принц Чарльз и его супруга Камилла.

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Источник: korrespondent.net