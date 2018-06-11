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06. 11. 2018

В Польше у четырех работников из Украины обнаружили корь

На севере Польши, в Поморском воеводстве, у четырех украинцев, приехавших работать, диагностировали корь. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает Польское радио со ссылкой на Поморского государственного воеводского санитарного инспектора.

Отмечается, что заболели четверо граждан Украины. Они работали в производственной компании, расположенной в Квидзынском повете Поморского воеводства.

Сейчас устанавливаются лица, которые находились в непосредственном контакте с инфицированными.

Ранее сообщалось о вспышке кори в Польше, среди заболевших гражданин Украины.

Также стало известно, что в Министерстве здравоохранения Польши разрабатывают законопроект, который будет запрещать въезд в Польшу непривитым иностранным гражданам.

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Источник: korrespondent.net

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