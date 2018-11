В Австралии подростки захватили колонию для несовершеннолетних

В Австралии подростки в центре задержания несовершеннолетних напали на персонал и захватили здание. Инцидент произошел вечером во вторник, 6 ноября, сообщает Sky News.

Отмечается, что заключенные подростки захватили весь объект. Они вооружены ножами и легковоспламеняющимися жидкостями. Два сотрудника учреждения пострадали во время нападения.

СМИ сообщают о "громких криках", которые слышны из центра.

На фотографиях с места происшествия видны столбы дыма.

По данным телеканала SBS, на месте работают по меньшей мере 15 полицейских машин.

BREAKING: A building at the Don Dale Youth Detention Centre has gone up in flames during a disturbance that has been ongoing since 645pm @9NewsAUS #9News pic.twitter.com/s6OfGXRR6Q