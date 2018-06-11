Одна из фракций Рады отказалась участвовать в голосованиях

Парламентская фракция Оппозиционного блока не будет участвовать в голосованиях, пока не будут снижены тарифы на газ. Об этом заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко, сообщается на сайте политсилы.

"Мы настаиваем на необходимости остановить повышение цен на газ и снизить тарифы. Для этого внесем законопроект о рынке газа, содержащий экономически обоснованный уровень максимальной цены на газ для населения. И это будет справедливая цена, которая позволит людям платить за газ, а не сидеть на игле субсидий", - отметил Бойко.

Он предложил народным депутатам поддержать данный законопроект. "Мы, в свою очередь, будем поддерживать все инициативы, которые позволят прекратить тарифный геноцид, несмотря на то, кто их внес", - добавил он.

Напомним, в Украине с 1 ноября цена на газ для населения выросла на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров. Соответствующее решение принял Кабмин 19 октября.

Данное повышение действует только до окончания отопительного сезона. После этого тарифы на газ повысят еще минимум дважды.

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Источник: korrespondent.net