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06. 11. 2018

На КПВВ Марьинка у водителя нашли тайник с наличными

В Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который незаконно пытался перевезти на временно неподконтрольную территорию 320 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил во вторник, 6 ноября.

Как отмечается, злоумышленника задержали на КПВВ Марьинка. Силовики остановили автомобиль для проверки и в ходе углубленного досмотра в тайнике под сиденьем водителя обнаружили наличные денежные средства.

В настоящее время мужчину, а также изъятые у него деньги передали в управление СБУ в Донецкой области.

Cмотрите фотогалерею: На КПВВ Марьинка у водителя нашли тайник с наличными

Ранее на неподконтрольную территорию Донбасса не пропустили партию гаджетов на общую сумму 600 тысяч гривен. Гражданин Украины пытался провезти через КПВВ Майорское 148 мобильных телефонов и два планшета.

Также сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил пограничникам пришлось применить оружие для задержания двух нарушителей на автомобиле.

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Источник: korrespondent.net

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