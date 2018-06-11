Лента RSS
Подписаться на ленту
06 ноября 2018, вторник, 21:22
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
06. 11. 2018

В Германии тело свидетеля нашли в туалете через три дня после суда

В кабинке туалета районного суда немецкого города Киль было обнаружено тело мужчины, который должен был выступать в роли свидетеля. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает Bild со ссылкой на источник.

По данным издания, тело 70-летнего пенсионера было обнаружено через три дня после заседания.

Отмечается, что мужчина должен был дать показания по делу о серии подставных автомобильных авариях, однако, процесс был отложен.

Вскрытие показало, что мужчина умер из-за сердечного приступа.

В последнее время в здании суда прорывали трубы, в связи с чем часть санитарных помещений была закрыта. Поэтому закрытая три дня кабинка не вызывала подозрений.

Напомним, сегодня стало известно, что в Днепре на берегу озера нашли два трупа.

Также ранее сообщалось, что в Киеве в канале нашли труп.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.