В Германии тело свидетеля нашли в туалете через три дня после суда

В кабинке туалета районного суда немецкого города Киль было обнаружено тело мужчины, который должен был выступать в роли свидетеля. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает Bild со ссылкой на источник.
По данным издания, тело 70-летнего пенсионера было обнаружено через три дня после заседания.
Отмечается, что мужчина должен был дать показания по делу о серии подставных автомобильных авариях, однако, процесс был отложен.
Вскрытие показало, что мужчина умер из-за сердечного приступа.
В последнее время в здании суда прорывали трубы, в связи с чем часть санитарных помещений была закрыта. Поэтому закрытая три дня кабинка не вызывала подозрений.
Напомним, сегодня стало известно, что в Днепре на берегу озера нашли два трупа.
Также ранее сообщалось, что в Киеве в канале нашли труп.
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Источник: korrespondent.net
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