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06. 11. 2018

В Днепропетровской области на трассе сгорел автобус

В Петропавловском районе Днепропетровской области загорелся пассажирский автобус. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, пожар случился в дневное время суток на автодороге от поселка Дмитровка до поселка Сташкова.

Пожарные, прибыв на место, выяснили, что во время пожара в салоне автобуса никого не было.

Локализовать огонь удалось в 14:14, а полностью ликвидировать лишь в 15:27. Причины пожара выясняют правоохранительные органы.

В результате происшествия никто не пострадал.

Cмотрите фотогалерею: В Днепропетровской области на трассе сгорел автобус

Ранее в поселке Вита-Почтовая произошло возгорание автобуса.

Также сообщалось, что под Винницей в пассажирском автобусе возник пожар.

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Источник: korrespondent.net

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