Лента RSS
Подписаться на ленту
06 ноября 2018, вторник, 23:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
06. 11. 2018

Гибель птиц в Тернополе: специалисты не исключают отравление крысиным ядом

Птицы, которых нашли мертвыми возле озера в Тернополе, могли отравиться крысиным ядом. Об этом во вторник, 6 ноября, пишет Радио Свобода.

Как сообщила представительница областной Госпродпотребслужбы Наталья Гресько, по результатам вскрытия стало известно, что птицы отравились.

"Это больше похоже на отравление крысиным ядом, но проводятся дополнительные исследования. Также направили материал для исследования птичьим гриппом", - сказала Гресько.

Результаты дополнительных исследований огласят 7 ноября.

Председатель общественной организации Противодействие коррупции и мониторинг экологии Скала Андрей Обьещик заявил, что случаи смерти птиц у озера зафиксировали около двух недель назад, но такая массовая гибель произошла впервые.

Ранее сообщалось, что в Киеве браконьеры травили диких уток.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.