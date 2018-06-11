Гибель птиц в Тернополе: специалисты не исключают отравление крысиным ядом

Птицы, которых нашли мертвыми возле озера в Тернополе, могли отравиться крысиным ядом. Об этом во вторник, 6 ноября, пишет Радио Свобода.

Как сообщила представительница областной Госпродпотребслужбы Наталья Гресько, по результатам вскрытия стало известно, что птицы отравились.

"Это больше похоже на отравление крысиным ядом, но проводятся дополнительные исследования. Также направили материал для исследования птичьим гриппом", - сказала Гресько.

Результаты дополнительных исследований огласят 7 ноября.

Председатель общественной организации Противодействие коррупции и мониторинг экологии Скала Андрей Обьещик заявил, что случаи смерти птиц у озера зафиксировали около двух недель назад, но такая массовая гибель произошла впервые.

Ранее сообщалось, что в Киеве браконьеры травили диких уток.

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Источник: korrespondent.net