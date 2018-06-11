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06. 11. 2018

В Монако взяли под стражу российского бизнесмена

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, президент футбольного клуба Монако, взят под стражу по запросу прокуратуры Монако. Об этом сообщает Le Monde во вторник, 6 ноября.

Отмечается, что бизнесмену вменяются факты коррупции, а также "оказания активного и пассивного влияния". Кроме того, сообщается о проведении обысков в доме Рыболовлева.

В распоряжении магистрата Монако оказался диск с СМС, которые якобы доказывают существование подпольной сети, работавшей в интересах Рыболовлева.

Задержание россиянина и обыски были проведены  за несколько часов до матча Лиги чемпионов между клубами Монако и Брюгге. После первого тайма Монако проигрывает в домашенм матче со счетом 0:3.

Ранее во Франции отпустили на свободу российского олигарха Сулеймана Керимова, которого обвиняют в неуплате налогов. Он вышел под залог в 40 млн евро.

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Источник: korrespondent.net

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