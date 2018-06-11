Ряд стран помогут разминировать Донбасс - Геращенко

Верховная Рада Украины получила письмо от США, Великобритании, Швейцарии и Канады и других стран с предложениями о помощи в разминировании опасных территорий Донбасса. Об этом во время заседания во вторник, 6 ноября, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, пишет УНН.

По ее словам, на сегодняшний день насчитывается порядка семи тысяч километров проблемной территории.

"Мы получили письма поддержки наших партнеров, в частности, от посла Соединенных Штатов Мари Йованович, посла Великобритании, посла Швейцарии, посла Канады и других стран, которые указывает на то, что эти страны поддерживают работу парламента над законом о разминировании и также готовы усилить сотрудничество с Украиной ради того, чтобы мы могли этот вызов вместе преодолеть - разминировать семь тысяч километров территории, напичканной взрывоопасными предметами", - отметила Геращенко.

Напомним, 6 ноября Рада приняла в первом чтении проект закона о противоминной деятельности.

Также в ГСЧС сообщили, что около трети территорий Украины загрязнено взрывоопасными предметами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net