Возле города Южный Одесской области возник масштабный пожар на предприятии Дельта Вилмар. Об этом сообщает Думская во вторник, 6 ноября.

По информации журналиста Ольги Годовенко, на территорию завода, который занимается производством масел, никого не пропускают. Сначала из-за забора был виден только дым, однако сейчас уже можно разглядеть огонь.

По предварительной информации, произошло возгорание масла в компрессорной.

"По состоянию на 20:00 площадь пожара составляла 40 квадратных метров, а через час уже 1500! Проводится эвакуация персонала завода и со всех предприятий, расположенных поблизости. С Вилмара тем временем вывозят емкости с маслом", – говорится в сообщении.

Сейчас к тушению привлечены 22 единицы техники и 75 человек, создано три оперативных участка и штаб. К месту ЧП отправлены два пожарных поезда.

Cмотрите фотогалерею: Под Одессой загорелся маслоперерабатывающий завод

Напомним, в октябре в Харьковской области загорелись зерносклады, на которых хранились более трех тысяч тонн подсолнечника и пшеницы. Была угроза распространения огня на соседние склады.

Ранее под Сумами взорвался элеватор с кукурузой. По предварительным данным, инцидент произошел из-за перегрузки хранилища. На улице оказались 10 тысяч тонн зерна.

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Источник: korrespondent.net