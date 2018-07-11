Вся информация по делу Гандзюк будет засекречена

Все материалы расследования убийства херсонской активистки и чиновницы Екатерины Гандзюк полностью засекречены. Об этом во вторник, 6 ноября, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
Напомним, 4 ноября умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую 31 июня облили серной кислотой в Херсоне. Нардепы создали временную следственную комиссию для проведения расследования сведений по нападению на Гандзюк и других активистов.
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Источник: korrespondent.net
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