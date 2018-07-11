Вся информация по делу Гандзюк будет засекречена



Все материалы расследования убийства херсонской активистки и чиновницы Екатерины Гандзюк полностью засекречены. Об этом во вторник, 6 ноября, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган на своей странице в Facebook.



По словам Луценко, следствие еще не завершено, потому созданная Верховной Радой временная следственная комиссия (ВСК) не сможет получить доступ к документам. "В ВСК не будет даже предмета следствия, ведь вся информация будет засекречена", – подчеркнул генпрокурор.



Глава ГПУ отметил, что одна из причин секретности – утечка информации. В частности, Генпрокуратура проверяет причастность 12 человек к заказу убийства Гандзюк. Накануне одна из версий следствия, по словам Луценко, утекла в СМИ.







"Сегодня я откровенно предупредил парламентариев – после вчерашних событий прокурор не будет предоставлять доступа к документам следствия. Ведь подобные утечки информации ставят под угрозу успешность расследования", – сказал генпрокурор.



Напомним, 4 ноября умерла активистка Екатерина Гандзюк, которую 31 июня облили серной кислотой в Херсоне. Нардепы создали временную следственную комиссию для проведения расследования сведений по нападению на Гандзюк и других активистов.

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Источник: korrespondent.net