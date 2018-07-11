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07. 11. 2018

Самолет США провел разведку у Керченского пролива


Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon пролетел вблизи Керченского пролива. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
 
Отмечается, что американский самолет вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и в течение долгого времени находился над международными водами Черного моря в 35 км к югу от входа в Керченский пролив.
 
Во время полета над акваторией Черного моря морской разведчик ВМС США также совершил пролеты вблизи Севастополя и побережья Краснодарского края.
 
Одновременно с ним вблизи Крыма и побережья Краснодарского края во вторник в течение более четырех с половиной часов совершал разведывательный полет стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США, вылетевший с авиабазы на Сицилии.
 
Перед этим самолет около шести часов вел разведку вдоль линии разделения на Донбассе, в ходе которой он также приближался на расстояние 45-60 км к границе России.
 
Напомним, ранее на Донбассе обстреляли беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ. В сентябре разведку на Донбассе провел американский беспилотник.

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Источник: korrespondent.net

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