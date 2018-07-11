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07. 11. 2018

Почти 60% американцев считают, что США движутся в неверном направлении


58% граждан США заявили, что страна движется в неверном направлении. Об этом сообщает в среду, 7 ноября, The Guardian со ссылкой на экзит-поллы.
 
По данным проведенных APVoteCast экзит-поллов, лишь 41% граждан отметили верное направление движения США. Всего были опрошены 113677 проголосовавших и 21559 неголосовавших американцев.
 
Говоря о наиболее важных проблемах в стране, 26% опрошенных назвали здравоохранение, еще 23% – миграцию, 19% граждан проголосовали за экономику. 8 и 7% соответственно заявили о своей обеспокоенности проблемой ношения оружия и экологии.
 
64% опрошенных граждан также заявили, что президент Дональд Трамп повлиял на их выбор при голосовании, 36% не принимали его во внимание.

Момент истины для Трампа. Выборы в Конгресс США
 
Напомним, на выборах в США, которые состоялись 6 ноября, будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Также будут избраны губернаторы в 36 штатах.

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Источник: korrespondent.net

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