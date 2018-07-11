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07. 11. 2018

Выборы в США: республиканцы сохраняют большинство в Конгрессе


Представителям Республиканской партии пока удается сохранять большинство в Палате представителей и Сенате. Таковы предварительные результаты, основанные на подсчете голосов на закрывшихся избирательных участках на проходящих в США выборах в Конгресс, передает Интерфакс.
 
Так, республиканцы получили 95 мест в Палате представителей, в то время как демократы – 84 места. Для получения контроля над палатой одной из партий необходимо поучить не менее 218 из 435 мест.
 
В Сенате республиканцы пока контролируют 46 мест, в то время как демократы – 38 с учетом того, что переизбираются только 35 сенаторов из 100. Для победы необходимо получить 51 место.
 
По оценкам экспертов, в ходе промежуточных выборов Демократическая партия может получить большинство в Палате представителей, а республиканцы сохранят контроль над Сенатом.

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Напомним, 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Также будут избраны губернаторы в 36 штатах.

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Источник: korrespondent.net

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