Белом дом оценил предварительные результаты выборов

Администрация президента США Дональда Трампа позитивно оценивает предварительные итоги промежуточных выборов в США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает телеканал CNN.
По ее словам, команда Трампа хорошо оценивает те результаты, которые известны в данный момент.
"Еще остается большая часть вечера. Может, раннего утра", – сказала Сандерс, говоря о появлении окончательных результатов выборов.
Напомним, пока республиканцам удается сохранять большинство в Палате представителей и Сенате.
На выборах в США, которые состоялись 6 ноября, будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Также будут избраны губернаторы в 36 штатах.
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Источник: korrespondent.net
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