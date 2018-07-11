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07. 11. 2018

Белом дом оценил предварительные результаты выборов


Администрация президента США Дональда Трампа позитивно оценивает предварительные итоги промежуточных выборов в США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает телеканал CNN.

По ее словам, команда Трампа хорошо оценивает те результаты, которые известны в данный момент.

"Еще остается большая часть вечера. Может, раннего утра", – сказала Сандерс, говоря о появлении окончательных результатов выборов.

Напомним, пока республиканцам удается сохранять большинство в Палате представителей и Сенате.

На выборах в США, которые состоялись 6 ноября, будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Также будут избраны губернаторы в 36 штатах.

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Источник: korrespondent.net

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