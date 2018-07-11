Сутки на Донбассе: десять обстрелов, ранен военный

За прошедшие сутки, 6 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты десять раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе однажды с запрещенного минскими договоренностями вооружения. В боевых действиях ранен военный, сообщает в среду, 7 ноября, пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что сепаратисты обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь.

А на Донецком направлении, в районе населенного пункта Красногоровка, зафиксировано применение минометов калибра 82 мм.

"За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен", - доложили в штабе ООС.

Напомним, 5 ноября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, причем один раз применили запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Также сообщалось, что в район проведения операции Объединенных сил приехала посол Австрии в Украине Гермине Поппелер.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net