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07. 11. 2018

Коппола запустил собственный бренд каннабиса

Культовый американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола запустил в Калифорнии бренд Grower’s Series, который будет выпускать каннабис в винных бутылках. Такое производство будет легально и соответствовать нормам законодательства, информирует издание Esquire.

В этом году на территории штата Калифорния официально разрешили употребление марихуаны в развлекательных целях. Отныне жители штата старше 21 года имеют право хранить до 28 г каннабиса или выращивать дома до шести кустов конопли. Поддержать всю эту историю решил и легендарный режиссер.

Продюсер и сценарист выпустил лимитированную Grower’s Series из трех сортов марихуаны, которую, по его словам, курит сам. Как отмечает Коппола, вино и марихуана - древнейшие дары матери природы.

В сотрудничестве с компанией The Herb Somm разработана уникальная "обертка", которая очень похожа на миниатюрные версии винных бутылок марки Coppola. Внутри клиенты найдут ровно три грамма отборного каннабиса, по одному на каждый сорт. В том числе это яркая сатива, выращенная на фермах Тан Дуба, мощная и медитативная индика, а также особый гибридный сорт.

Ранее сообщалось, что в Великобритании с 1 ноября официально легализована продажа марихуаны и содержащие ее препараты по назначению врача.

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Источник: korrespondent.net

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