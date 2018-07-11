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07. 11. 2018

ГСЧС назвала число жертв пожаров в Украине с начала года

С начала года на пожарах в Украине погибли 1384 человека. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Отмечено, что в течение 5 ноября в Украине произошло 88 пожаров в жилом секторе, в результате которых погибли два человека. Среди них - один ребенок. Еще семь человек были травмированы.

"Всего с начала года на пожарах в Украине погибли 1 тыс. 384 человека, а травмы различной степени тяжести получили 1 тыс. 172 граждан", - доложили в ведомстве.

По данным спасателей, основными причинами возникновения возгораний и как следствие гибели людей является собственная небрежность и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.

Ранее в Киевской области в селе Чепилиевка Белоцерковского района на пожаре погибла 55-летняя женщина и ее 14-летний сын.

Также сообщалось, что в Киевской области в результате пожара в жилом доме погибли три человека, среди них двое детей.

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Источник: korrespondent.net

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