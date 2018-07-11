Туман в Украине: водителей предупредили о слабой видимости на дорогах

Украинские синоптики предупреждают о слабой видимости на дорогах страны из-за густого тумана. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра пресс-центр ГСЧС.

"Утром 7 ноября в Украине, кроме южной части, туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Ранее в Украине закрывали Херсонский морской канал и Бугско-Днепровско-Лиманский канал из-за тумана.

Также сообщалось, что утренний туман окутал улицы, дороги, дома и деревья столицы.

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Источник: korrespondent.net