Киев не выдаст Ташкенту журналиста, критиковавшего власть

Генеральная прокуратура Украины отказала в экстрадиции узбекского журналиста Нарзулло Ахунжонова, которой требуют власти его страны. Об этом сообщила исполнительная директор украинского представительства Amnesty international Оксана Покальчук в Facebook.

По ее словам, Ахунжонов был освобожден из-под ареста и получил официальный статус беженца.

Журналист, который критиковал власти Узбекистана, выехал из страны в 2013 году из-за угроз. Его арестовали 25 сентября 2017 года по решению Соломенского районного суда Киева, когда Ахунжонов с семьей прилетел в Киев из Турции, перед тем попросив здесь политического убежища.

В решении суда сказано, что основанием для ареста стало объявление Узбекистаном Ахунжонова в международный розыск - на время экстрадиционной проверки журналиста арестовали на сорок дней. Официально Узбекистан инкриминировал ему мошенничество на сумму две тысячи долларов, якобы совершенное в 2009 году.

Ранее в Узбекистане заявили о возможном введении санкций против Украины из-за введения "репрессивных норм против товаров иностранного происхождения на своей территории".

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Источник: korrespondent.net