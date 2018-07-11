В Кропивницком жители заявили о выстрелах и убийстве мужчины на улице возле супермаркета Файно. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщил ресурс Кропивницкий дорожный контроль в Facebook.
Отмечено, что инцидент произошел около 22:00 вторника, а жертвой стал неизвестный молодой человек.
Известно, что нападавших было двое, оба исчезли. На месте преступления работала следственно-оперативная группа полиции.
Как пишут очевидцы происшествия в соцсетях, на момент вызова правоохранителей пострадавший был еще жив. В то же время в полиции инцидент пока не комментируют.
Cмотрите фотогалерею: В Кропивницком на улице расстреляли мужчину - очевидцы
Ранее на автомойке в Луцке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще двое ранены.
Накануне в Киеве мужчина устроил стрельбу возле детской поликлиники.
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Источник: korrespondent.net
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