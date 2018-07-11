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07. 11. 2018

В Кропивницком на улице расстреляли мужчину - очевидцы

В Кропивницком жители заявили о выстрелах и убийстве мужчины на улице возле супермаркета Файно. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщил ресурс Кропивницкий дорожный контроль в Facebook.

Отмечено, что инцидент произошел около 22:00 вторника, а жертвой стал неизвестный молодой человек.

Известно, что нападавших было двое, оба исчезли. На месте преступления работала следственно-оперативная группа полиции.

Как пишут очевидцы происшествия в соцсетях, на момент вызова правоохранителей пострадавший был еще жив. В то же время в полиции инцидент пока не комментируют.

Cмотрите фотогалерею: В Кропивницком на улице расстреляли мужчину - очевидцы

Ранее на автомойке в Луцке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще двое ранены.

Накануне в Киеве мужчина устроил стрельбу возле детской поликлиники. 

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Источник: korrespondent.net

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