Эстония планирует восстановить свой торговый флот

Власти Эстонии заявили о намерении восстановить свой торговый флот и довести за будущие семь лет его численность до 300 крупных торговых судов. Об этом сообщила в среду, 7 ноября, министр экономики и коммуникаций страны Кадри Симсон, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

"Для повышения международного престижа Эстонии как морского государства и увеличения объема работы береговых предприятий мы должны восстановить свой флот", - отметила она.

По словам министра, "это привнесет в государственный бюджет 76 млн евро налоговых поступлений, который сейчас идут другим".

При этом Симсон подчеркнула, что Эстония не станет так называемой "страной удобного флага".

"Мы ожидаем включения в судовой реестр Эстонии большего числа судов, но будем с усердием следить, чтобы все они были технически исправными, выполняли международные правила безопасности и обеспечивали благосостояние моряков", - подчеркнула министр.

Известно, что последнее судно под флагом Эстонии было исключено из реестра государства в 2014 году.

Отмечается также, что в среду в парламенте Эстонии начнется первое чтение поправок в законы о праве судов на флаг и о реестре судов, в законы о налогах.

Ранее у берегов Швеции потерял управление и застрял эстонский паром Regal Star.

Также сообщалось, что правительство Эстонии приняло решение вызвать 1248 резервистов на дополнительные учебные сборы.

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Источник: korrespondent.net