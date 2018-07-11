На территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе (Донецкая область) погиб мужчина. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Отмечено, что 6 ноября в 11:57 спасателям стало известно о несчастном случае, который произошел на территории ЗАО МК Азовсталь.

"На участке шламопроводов кислородно-конверторного цеха, на высоте 57 м было обнаружено тело мужчины. Спасатели третьего государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью противопожарной кошмы спустили тело погибшего и передали сотрудникам полиции и скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: На Азовстали в Мариуполе погиб мужчина

Ранее в селе Остров, вблизи Тернополя, на производственной базе ООО Спецавтоинвест, с 34-летним подсобным работником произошел несчастный случай: ему оторвало руку, в результате чего он умер.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске на строительстве погиб человек.

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Источник: korrespondent.net