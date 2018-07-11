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07. 11. 2018

Водители Тернополя проводят флешмоб #Подвезу

В Тернополе в среду, 7 ноября, маршрутные такси второй день подряд не выходят на дороги. Водители легковых авто, чтобы помочь горожанам добраться, проводят флешмоб, подвозя попутчиков, сообщает сайт города Тернополь.

Так, водители, участвующие в акции, обозначают свои авто наклейками с тегом #Подвезу.

Кроме того, в полном объеме работает весь коммунальный транспорт города - 54 троллейбусы та 4 автобуса.

С частными перевозчиками Тернополя в настоящее время ведутся переговоры.

Напомним, 5 ноября под давлением общественности городские власти Тернополя отменили повышение тарифов на проезд в городском транспорте. Так, стоимость проезда в маршрутках вернули с 9 до 5 гривен, как это было до 1 ноября.

В ответ с 6 ноября частные перевозчики перестали выходить на маршруты, требуя повысить стоимость проезда.

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Источник: korrespondent.net

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