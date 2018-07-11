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07. 11. 2018

В Сети показали, кто разрисовал свастикой памятник в Николаеве

Памятник погибшим украинским пограничникам в Николаеве разрисовала свастикой пожилая женщина. Об этом свидетельствует видео с камер уличного наблюдения, сообщают в среду, 7 ноября, Новости-N.

В частности, на видео видно, что сгорбленная старушка с палочкой пришла к памятнику, и некоторое время неспешно ходила рядом, ожидая, пока уйдут люди. Вскоре женщина взобралась на постамент и разрисовала памятник.

В частности, она нарисовала свастику на звезде времен Советского союза.

 

Известно, что указанный случай вандализма в Николаеве произошел 8 сентября. Тогда на памятнике пограничникам, который находится на Аллее Боевой Славы в парке Победы города, была нарисована нацистская свастика.

Ранее на одном из городских кладбищ Харькова священник ездил на джипе по могилам и повредил несколько надгробий.

Также сообщалось, что на Соборной площади в Днепре облили красной краской памятник комсомольцам.

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Источник: korrespondent.net

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