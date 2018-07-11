Порошенко передал Андреевскую церковь Константинополю

Президент Петр Порошенко подписал законопроект о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриархату. Соответствующий документ в среду, 7 ноября, был возвращен в Верховную Раду с подписью главы государства. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Напомним, 17 октября Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о передаче в постоянное пользование Вселенского патриархата Андреевской церкви в Киеве. В документе говорилось, о том, что это станет проявлением уважения Украинского государства к авторитету и роли Церкви-Матери, и будет способствовать процессу предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Уже на следующий день, 18 ноября, парламент одобрил передачу Андреевской церкви Константинополю.

В свою очередь митрополит Макарий заявил, что готов пожертвовать кафедральным собором, если УАПЦ будет входить в поместную православную церковь.

Андреевскую церковь отдают Константинополю. Зачем

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Источник: korrespondent.net