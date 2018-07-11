Сущенко этапировали в Кировскую колонию

Осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в исправительную колонию в Кировской области. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин на своей странице в микроблоге Twitter в среду, 7 ноября.

"Украинский журналист Роман Сущенко этапирован в ИК-11 в Кировскую область (г.Кирово-Чепецк, д.Утробино) для отбывания наказания", - написал Фейгин.

Эту информацию Укринформу подтвердила и дочь журналиста Юлия Сущенко. "Отца этапировали в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области (г. Кирово-Чепецк, д. Утробино). Такую информацию посольству Украины в Москве сообщили во ФСИН", - отметила она.

По словам девушки, более подробную информацию о состоянии Сущенко можно будет узнать после визита к нему консула или адвоката.

Стоит отметить, что Кировская колония находится в более тысячи километрах от Москвы.

Напомним, 7 октября Сущенко увезли из СИЗО Лефортово. После этого он около 10 дней находился в сборном пункте тюрьмы Матросская тишина в Москве, затем более четырех недель о его местонахождении ничего не было известно.

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Источник: korrespondent.net