Официальное оформление работников выросло в два раза - ГФС

В октябре этого года в Украине официально трудоустроили 644 600 наемных работников, что в два раза больше, чем в августе этого года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в среду, 7 ноября.

По данным ведомства, больше всего наемных работников трудоустроено работодателями в сфере розничной торговли - 78 тысяч наемных работников. На втором месте - сфера общественного питания, там официально зарегистрировано труд 29 300 работников. На третьем – 18 200 наемных работников на строительстве.

В ГФС связывают такую тенденцию с сентябрьским распоряжением Кабинета министров о мерах по детенизации отношений в сфере занятости населения.

В ведомстве также прогнозируют, что количество официально зарегистрированных работников будет расти и дальше, а дополнительные поступления в бюджеты составят: налога на доходы физических лиц - 800 млн грн; - военного сбора - 70 млн грн; единого взноса - 1,1 млрд грн.

Напомним, в Украине за восемь месяцев 2018 года Государственная фискальная служба выявила 5,1 тысяч неофициально трудоустроенных работников.

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Источник: korrespondent.net