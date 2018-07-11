В Камеруне освободили 78 похищенных детей

Власти Камеруна объявили об освобождении детей, похищенных 5 ноября из школы-интерната при пресвитерианской церкви. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает AFP со ссылкой на министра связи страны.

Деталей спасательной операции чиновник не сообщил.

По данным Reuters, освобождены все 78 детей и водитель школы. Директор и учитель школы остаются в руках вооруженных людей, которые их похитили.

Напомним, около 80 человек, большинство из которых школьники, были похищены в Камеруне утром 5 ноября.

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Источник: korrespondent.net