Казахстан запустит два спутника на ракете Falcon

Казахстан запланировал на 19 ноября запуска двух своих спутников KazSaySat и KazistiSat с помощью ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX. Об этом заявил представитель министерства оборонной и аэрокосмической промышленности страны Асет Нуркенов, сообщило Total.kz.

Указано, что запуск спутников будет проходить на американской военной базе Ванденберг в Калифорнии.

При этом Нуркенов пояснил, что решение Казахстана предпочесть ракете Falcon 9 продиктовано "исключительно финансовыми соображениями". По его словам, для аэрокосмической отрасли страны так будет дешевле.

Спутник KazSaySat был собран в Институте космической техники и технологий в Алма-Ате. Его задача - мониторинг природных явлений, в том числе землетрясений. В свою очередь KazistiSat будет использован для прогнозирования работы аппаратов этой конфигурации в космосе.

Ранее российская ракета-носитель Союз-СТ с метеорологическим спутником MetOp-С на борту 7 ноября успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Также сообщалось, что компания SpaceX 8 октября запустила ракету-носитель Falcon 9. На орбиту был успешно выведен SAOCOM-1A - первый из двух аргентинских разведывательных спутников.

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Источник: korrespondent.net