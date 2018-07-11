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07. 11. 2018

В Луцке шахтеры вышли на улицу с протестами

В Луцке в среду, 7 ноября, шахтеры проводят митинг с требованием погасить задолженности по зарплате, а также профинансировать достройку шахты № 10 Нововолынская, сообщает Волинь Рost.

Более полусотни горняков прошли с плакатами к Волынской областной государственной администрации, чтобы озвучить там свои требования.

Основные из них - это погашение задолженности по зарплате за три месяца (август, сентябрь, октябрь) и выделение средств на достройку шахты № 10 Нововолынская.

Митингующие также отмечают, что их митинг - это акт солидарности с горняками всей Украине, у которых аналогичная ситуация с финансированием шахт.

До этого, по словам горняков, аналогичные акции они устраивали в Киеве и Нововолынске.

Cмотрите фотогалерею: В Луцке шахтеры вышли на улицу с протестами

Напомним, 2 ноября шахтеры пикетировали Львовскую ОГА с требованием погасить задолженность по зарплате. Ранее сообщалось об акции протеста горняков в Луганской области.

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Источник: korrespondent.net

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