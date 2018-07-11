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07. 11. 2018

Порошенко ввел уголовную ответственность за незаконное пересечение границы

Президент Петр Порошенко подписал законопроект об уголовной ответственности для граждан России за незаконное пересечение государственной границы Украины. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады, опубликованная в среду, 7 ноября.

Законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за незаконное пересечение госграницы Украины россиянами (или лицами с другим гражданством в пользу РФ). В частности, речь идет о попадании на территорию Украины вне пунктов пропуска, без необходимых документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

Если нарушение было совершено повторно или группой лиц, ответственность усиливается - лишение свободы от трех до пяти лет.

Самое суровое наказание предусматривается за описанное нарушение с применением оружия - лишение свободы до восьми лет.

Как сообщалось, 18 октября Верховная Рада поддержала законопроект 241 голосом.

Напомним, в Украине ожидают наплыв больших групп нелегалов из РФ.

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Источник: korrespondent.net

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