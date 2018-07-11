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07. 11. 2018

В России горит оборонный завод

В Екатеринбурге горит кровля завода Вектор. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Площадь возгорания неизвестна.

Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности.

Вскоре стало известно, что огонь с кровли перешел в вентиляционную шахту.

На заводе работают порядка 300-400 человек, их эвакуировали.

Отмечается, что завод Вектор специализируется на производстве изделий спецназначения для средств противовоздушной обороны. Также он производит автоматизированные системы контроля, метеорологическое, медицинское, лифтовое оборудование, подъемно-транспортное оборудование и электрооборудование для городского электротранспорта.

Ранее в России произошел пожар на крупном складе деревообрабатывающего предприятия в Ленинградской области. Пожар тушили больше суток.

Также сообщалось о пожаре на маслоперерабатывающем заводе в Одесской области.

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Источник: korrespondent.net

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