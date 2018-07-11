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07. 11. 2018

Киев предоставит гумпомощь Йемену, Судану и Конго

Украина предоставит гуманитарную помощь голодающему населению Йемена, Судана и Конго. Соответствующие правительственные документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно опубликованным в феврале данным ООН, в Йемене насчитывалось 17 млн человек (60% населения), в Судане - 3,8 млн (9% населения), в Конго - 7,7 млн (11% населения), которые остро нуждаются в продуктах питания и средствах к существованию.

В контексте государственных мер по чествованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 гг. Украинская греко-католическая церковь инициировала предоставление гуманитарной помощи этим странам.

Также уже получено принципиальное согласие Йемена и Судана, а Конго выразило заинтересованность. В то же время объемы гуманитарной помощи пока не сообщаются.

Напомним, по данным Немецкой организации помощи голодающим мира (Deutsche Welthungerhilfe), число людей на планете, страдающих от голода и истощения, растет на протяжении последних трех лет и в настоящее время достигло 821 млн человек. 

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Источник: korrespondent.net

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