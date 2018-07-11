Гройсман хочет реформировать Госслужбу по делам ветеранов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает реформировать Госслужбу по делам ветеранов войны и участников АТО. Об этом он заявил на заседании правительства в среду, 7 ноября.

По его словам, на сегодня в парламентской коалиции обрабатывается вопрос согласованной кандидатуры на пост главы Министерства по делам ветеранов. В то же время Гройсман отметил, что ветераны не могут ждать, когда полноценно запустится министерство.

"В ближайшие недели мы бы могли предложить реформу самой Государственной службы, как центрального органа исполнительной власти, которая готова уже сегодня этим вопросом опекаться, но пока еще остается без руководителя. Я предложил ветеранам, чтобы они внесли согласованную кандидатуру. Если это будет представитель власти, мы его сможем перевести решением правительства и начать работать над формированием политики в этой сфере", - заявил Гройсман.

Напомним, сегодня под стенами Кабмина активисты Нацкорпуса, ветераны АТО и волонтеры требуют создания Министерства по делам ветеранов.

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Источник: korrespondent.net