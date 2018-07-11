Лента RSS
Подписаться на ленту
07 ноября 2018, среда, 16:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
07. 11. 2018

В Норвегии завершились крупнейшие после холодной войны учения НАТО

В Норвегии завершились крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО. По оценке руководства Североатлантического альянса, маневры прошли очень успешно.

"Мы здесь многому научились", - заявил, подводя итоги в среду, 7 ноября, адмирал США Джеймс Фогго.

В свою очередь начальник Генштаба Норвегии Хокон Бруун-Ханссен указал, что военнослужащие с энтузиазмом участвовали в маневрах, и отметил их "напряженную работу".

Учения Trident Juncture проходили с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и северной Атлантике. 10 тысяч из порядка 50 тысяч участников - солдаты и офицеры бундесвера, при этом 8000 из них присутствовали непосредственно на месте учений. Кроме того, в маневрах участвовали около 150 самолетов и 60 кораблей, в частности авианосец США "Гарри Трумэн".

НАТО называет эти маневры крупнейшими с 1991 года. Всем странам ОБСЕ, в том числе России, отправили приглашения, чтобы они могли отправить своих наблюдателей. Учения не направлены против России, они носят оборонительный характер и будут имитировать ответ НАТО на вооруженное нападение на одного из участников альянса, заверил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, сегодня на территории Польши начались крупные маневры стран НАТО Anakonda-2018. Военные будут отрабатывать стратегическое оборонительное взаимодействие в условиях обычных и гибридных угроз. 

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.