В Харьковской области 25-летний житель поселка Ольшаны Дергачевского района зарубил топором злоумышленника, который проник в его гараж. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает пресс-служба областной полиции.

В частности, в полицию поступило сообщение об обнаружении в гаражном помещении окровавленного тела мужчины. Полицейские выяснили, что 25-летний владелец домовладения вечером на своем дворе увидел неизвестного человека, проникшего в его гараж.

"Хозяин решил на всякий случай взять топор и разобраться с незнакомцем. Оказавшись в темном помещении, он разглядел силуэт человека. Когда тот начал к нему приближаться, мужчина нанес ему несколько ударов топором. От полученных травм пострадавший сразу умер. Лишь после совершенного мужчина разглядел его и узнал. Погибшим оказался безработный 45-летний житель поселка Пересечное", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Житель Харьковской области зарубил вора в своем гараже

Отмечено, что с места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Следователем открыто уголовное производство по статье умышленное убийство. Сейчас мужчина задержан, ведется следствие.

Ранее в Харьковской области неизвестный изнасиловал и убил 15-летнюю девочку.

Также сообщалось, что во время съемок фильма 35-летний киевлянин, входивший в съемочную группу, ударил ножом прохожего, после чего тот умер на месте происшествия.

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Источник: korrespondent.net