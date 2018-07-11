Убийство Гандзюк: дом подозреваемого забросали коктейлями Молотова

В Херсоне в среду, 7 ноября, около 12:00 несколько человек в балаклавах забросали коктейлями Молотова дом Игоря Павловского - экс-помощника нардепа Николая Паламарчука, которого в СМИ назвали тем, кто якобы передавал деньги от заказчика организатору покушения на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает издание Херсонці.
Отмечено, что неизвестные чем-то залепили камеру видеонаблюдения на участке, потом забросили во двор светошумовую гранату или взрывпакет, а следом - несколько бутылок с зажигательной смесью.
По словам Павловского, пожара в доме не было, но сильное задымление. Сейчас на месте работают спасатели и полиция.
Сам Павловский категорически отрицает конфликт с Гандзюк.
"Екатерину Гандзюк я никогда не видел, не знал, и мы с ней даже ни разу не созванивались", - заверил он.
Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев во время доклада в Верховной Раде продемонстрировал видеозаписи с показаниями и следственным экспериментом по делу о нападении на Екатерину Гандзюк.
Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о 12 человеках, которых подозревают в заказе нападения на Екатерину Гандзюк.
В свою очередь президент Петр Порошенко заявил о 20 версиях по делу Гандзюк.
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Источник: korrespondent.net
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