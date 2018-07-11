В Херсоне забросали файерами здание Нацполиции

Под стенами Нацполиции в Херсоне в среду, 7 ноября, проходит акция протеста из-за смерти активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает юрист Сергей Стерненко на своей странице в Facebook.
Участники акции забросали файерами здание областной полиции.
Как видно на опубликованных фото, возле входа в здание они при помощи трафаретов нарисовали портреты убитой активистки и написали "Убийц на нары".
Местное издание Херсон online также сообщает, что до этого участники акции громко и сильно стучали кулаками в дверь и требовали объяснений от руководства нацполиции Херсонщины о причинах задержки в расследовании покушения на Екатерину Гандзюк. К митингующим вышел кто-то из начальства невысокого уровня.
Также стало известно, что в Херсоне дом подозреваемого забросали коктейлями Молотова.
Напомним, в Херсоне сегодня прощаются с Екатериной Гандзюк. Из-за большого количества желающих проститься с погибшей активисткой церемонию продлили на час.
Источник: korrespondent.net
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