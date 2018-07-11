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07. 11. 2018

В Испании два вокзала эвакуировали из-за пряжки ремня

Два железнодорожных вокзала в Испании - в Барселоне и в Мадриде эвакуировали из-за пряжки в форме ручной гранаты, которую везла в чемодане одна из пассажирок. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает El Pais.

Отмечается, что "гранату" в багаже заметили только после повторного просмотра данных со сканера. На этот момент хозяйка багажа уже ехала скоростным поездом в Мадрид.

Для безопасности при поиске "опасного" чемодана были эвакуированы оба вокзала – в пункте отбытия и в пункте прибытия

По прибытии поезда в Мадрид агенты полиции осмотрели вагоны, найдя пассажирку и ее подозрительный чемодан. Как выяснилось, в багаже женщины была пряжка в форме ручной гранаты, которая и вызвала эвакуацию двух вокзалов и перебои в работе железной дороги.

Напомним, ранее в Польше обыскали более 20 самолетов из-за сообщения о минировании. 

Также 1 ноября в Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал и автовокзал.

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Источник: korrespondent.net

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