В Саудовской Аравии замучили до смерти журналиста

В Саудовской Аравии в тюрьме замучили до смерти журналиста Турки бин Абдул Азиз Аль Джазера. О его смерти заявили правозащитники, сообщает в среду, 7 ноября, издание Son Dakika.

"Турки бин Абдул Азиз Аль Джазер был замучен до смерти в одной из саудовских тюрем", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, Аль Джазер вел страницу в Twitter, на которой сообщал о нарушениях прав человека правительством Саудовской Аравии и членами королевской семьи. Аль Джазер был захвачен в Дубае и перевезен в Саудовскую Аравию.

Издание отмечает, что убийство журналиста произошло спустя месяц после убийства другого саудовского журналиста - Джамаль Хашогги.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Следователи установили, что журналист был убит, а его тело расчленено и вывезено с диппредставительства.

23 октября СМИ со ссылкой на заявление главы турецкой партии Ватан Догу Перинчека сообщили, что фрагменты тела Хашогги нашли в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

1 ноября турецкие СМИ сообщили, что тело Хашогги было уничтожено в кислоте, однако пока официально эту информацию не подтвердили.

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Источник: korrespondent.net