В Украине упростили оформление биометрических паспортов

Заявление на оформление биометрического паспорта украинцы теперь могут заполнить в режиме онлайн. Об этом сообщил глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, пишет Интерфакс в среду, 7 ноября.

По его словам, речь не идет о полном оформлении документов через интернет, поскольку человеку необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.

"Но сервис уменьшит время ожидания при оформлении и поможет увеличить количество граждан по оформлению этих документов, сказал глава миграционной службы.

По словам Соколюка, данные заполненной анкеты не будут сохраняться на серверах миграционной службы, а останутся в виде QR-кода или распечатки у гражданина.

Как сообщалось, с начала 2018 года украинцы оформили более трех миллионов паспортов для выезда за границу.

По состоянию на сентябрь биометрические паспорта получили почти 10 миллионов украинцев.

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Источник: korrespondent.net