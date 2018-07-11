В Украине нашли 1,5 млрд грн на долги медикам

Правительство на заседании в среду, 7 ноября, перераспределило средства на погашение задолженностей по зарплатам медицинским работникам, пишет РБК-Украина.
В частности, правительство поддержало перераспределение 1,5 млрд гривен из резерва госбюджета и других программ Минздрава на медицинскую субвенцию из местным бюджетам. Эти средства должны быть использованы по следующим приоритетам:
- погашение задолженности по зарплатам медиков;
- дополнительное финансирование бюджетной программы лечения пациентов с хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа;
- обеспечение потребностей пациентов, которым необходимы препараты инсулина.
Теперь местные советы должны принять изменения в свои бюджеты, чтобы средства по механизму субвенции получили все медучреждения.
Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что 90% задолженности медикам выплатят до конца года.
Как сообщалось, на сегодняшнем заседании Кабмин также принял решение о выделении дополнительных 500 млн гривен на покрытие убытков государственных шахт и на обеспечение возможности выплаты зарплат шахтерам.
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Источник: korrespondent.net
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